Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa Bisiklet Turu’nda kazaya neden olan seyirci aranıyor
Fransa Bisiklet Turu'nun dünkü açılış etabında, açtığı pankart ile 50 bisikletçinin düşmesine yol açan seyirci aranıyor.
Tur organizatöründen yapılan açıklamaya göre, dün düzenlenen ilk etapta yol kenarından yarışı izlerken açtığı pankart ile 50 bisikletçinin düşmesine yol açan seyirci kadı aranıyor.
Kadın seyirci hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bisikletçileri düşürdüğünü gördükten sonra olay yerini terk eden kadın, halen bulunamadı.
Bu yıl, 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
Kazaya neden olan kadının elindeki Almanca ve Fransızca kelimelerin yer aldığı "Allez Opi-Omi" yazılı pankart "Haydi dede, büyükanne" ifadeleri yer alıyordu.
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