Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Badminton Milli Takımı turnuvaya 18 sporcu ile katıldı.

Milli badmintoncular, 3 gün süren ve 21 ülkeden 225 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Tek kadınlar kategorisinde; Cansu Erçetin ikinci, Ravza Bodur üçüncü olurken, çift erkekler kategorisinde ise Miraç Kantar ve Anıl Ulaç Atan ikinci oldu.