Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
17 Yaş Altı Badminton Milli Takımından 5 madalya
[Fotoğraf: AA]
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Badminton Turnuvası'nda 17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Badminton Milli Takımı turnuvaya 18 sporcu ile katıldı.
Milli badmintoncular, 3 gün süren ve 21 ülkeden 225 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Tek kadınlar kategorisinde; Cansu Erçetin ikinci, Ravza Bodur üçüncü olurken, çift erkekler kategorisinde ise Miraç Kantar ve Anıl Ulaç Atan ikinci oldu.
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