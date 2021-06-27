Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 18:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Galatasaray'da Mustafa Muhammed sakatlandı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık karşılaşmasının 4. dakikasında sakatlandı ve yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geldi.
Maçın başında sarı-kırmızılılarda Mustafa Muhammed sakatlandı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Mısırlı futbolcu, müsabakanın 4. dakikasında ceza sahası içi sol tarafından şut çektikten sonra kendini yere bıraktı ve sol dizini tuttu.
Daha sonra saha kenarına alınan 23 yaşında futbolcu oyuna devam etmedi. Teknik direktör Fatih Terim, Muhammed yerine Ali Yavuz Kol'a görev verdi.
Etiketler: Galatasaray
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