Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçının 5. dakikasında oyundan çıkan Muhammed'in soyunma odasında yapılan ilk muayenesi sonrası sol dizinde esneme, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem görüldü.

Gerçekleştirilen acil MR tetkiklerinde ise sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilirken herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmadı.

Buna ek olarak sol ayak bileği MR'ında kemik ödemi ve eklem kapsülünde kanama mevcut olan oyuncunun tedavisine başlandı.