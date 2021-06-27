Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan Mustafa Muhammed açıklaması
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Galatasaray'da Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, sol dizinde esneme, kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçının 5. dakikasında oyundan çıkan Muhammed'in soyunma odasında yapılan ilk muayenesi sonrası sol dizinde esneme, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem görüldü.
Gerçekleştirilen acil MR tetkiklerinde ise sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilirken herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmadı.
Buna ek olarak sol ayak bileği MR'ında kemik ödemi ve eklem kapsülünde kanama mevcut olan oyuncunun tedavisine başlandı.
Mostafa Mohamed'in Sağlık Durumu Hakkında pic.twitter.com/55twoWkxXd— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 27, 2021
Etiketler: Galatasaray
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