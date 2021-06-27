Belçika şampiyonuyla görüşmelere başlayan İzmir temsilcisinin prensip anlaşmasına vardı.

İki kulübün yaptığı pazarlığa göre Altınordu bu transferden 2.6 milyon euro bonservis ücreti alacak. Altınordu ayrıca Enis’in bir sonraki transferinden yüzde 20 pay elde edecek.

Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Enis önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacak.

Ümit Milli Takım’da forma giyen, 1 kez de A Milli Takım’a davet edilen Enis Destan, geçen sezon 1’inci Lig’de 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Daha önce 2016 yılında yine altyapısından yetişen stoper Çağlar Söyüncü’yü 2.5 milyon euro bedelle Alman ekibi Freiburg’a gönderen Altınordu, Enis’in transferinin gerçekleşmesi halinde ikinci kez Avrupa’ya oyuncu verecek.