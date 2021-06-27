Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 20:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Altınordu Enis Destan Belçika yolcusu
TFF 1. Lig ekibi Altınordu, altyapısından yetişen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan’ı Belçika’nın önde gelen kulüplerinden Club Brugge’e yollamaya hazırlanıyor.
Belçika şampiyonuyla görüşmelere başlayan İzmir temsilcisinin prensip anlaşmasına vardı.
İki kulübün yaptığı pazarlığa göre Altınordu bu transferden 2.6 milyon euro bonservis ücreti alacak. Altınordu ayrıca Enis’in bir sonraki transferinden yüzde 20 pay elde edecek.
Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Enis önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacak.
Ümit Milli Takım’da forma giyen, 1 kez de A Milli Takım’a davet edilen Enis Destan, geçen sezon 1’inci Lig’de 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Daha önce 2016 yılında yine altyapısından yetişen stoper Çağlar Söyüncü’yü 2.5 milyon euro bedelle Alman ekibi Freiburg’a gönderen Altınordu, Enis’in transferinin gerçekleşmesi halinde ikinci kez Avrupa’ya oyuncu verecek.
Etiketler: Transfer Haberleri
Son Haberler
- 20:25
- 20:25
- 20:18
- 19:45
- 20:17
Sıradaki Haber
İlayda Yağmur Yılmaz Avrupa Kadınlar Kupası'nda 16. oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz