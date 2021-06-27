Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan Rijeka kentindeki Grobnik Pisti'nde 10 tur üzerinden gerçekleştirilen organizasyona, 20 kadın sporcu katıldı.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ilk kadın milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, kupanın Hırvatistan ayağında 4. ve 5. yarışta piste çıktı.

İlayda, ilk kez çıktığı Grobnik Pisti'nde başarılı bir performans sergilemesine rağmen iki yarışta da 16. oldu.