Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 17:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fransa Bisiklet Turu'nda kaza: Onlarca bisiklet birbirine girdi
Fransa Bisiklet Turu'nun ilk etabında sporcuların önüne pankartla atlayan bir izleyici zincirleme kazaya yol açtı. Onlarca bisikletçinin karıştığı kazada bir sporcu yaralanarak yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Fransa Bisiklet Turu'nun ilk etabında meydana gelen kazada seyirciye çarpan ilk bisikletçi Tony Martin'di.
Alman sporcunun bisikletten düşmesi "domino etkisi" yarattı, arkasından gelen onlarca bisikletçi de peş peşe düştü.
Kazada Alman bisikletçi Jasha Sütterlin yaralanarak yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.
Bazı bisikletçiler çarpışmayı ufak sıyrıklarla atlattı. Onlarca bisikletin karıştığı kazada birçok bisiklet de zarar gördü.
Etiketler: Fransa
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