Fransa Bisiklet Turu'nun ilk etabında meydana gelen kazada seyirciye çarpan ilk bisikletçi Tony Martin'di.

Alman sporcunun bisikletten düşmesi "domino etkisi" yarattı, arkasından gelen onlarca bisikletçi de peş peşe düştü.

Kazada Alman bisikletçi Jasha Sütterlin yaralanarak yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.



Bazı bisikletçiler çarpışmayı ufak sıyrıklarla atlattı. Onlarca bisikletin karıştığı kazada birçok bisiklet de zarar gördü.