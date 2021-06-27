Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cammu Keşmir'deki askeri üste iki patlama meydana geldi
[Temsili fotoğraf: AA ]
Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'deki askeri hava üssünde iki patlama meydana geldiği bildirildi.
Ülke basınındaki haberlere göre, Cammu Keşmir'in kuzeyinde bir hava üssünde yerel saatle 14.00 sularında iki patlama gerçekleşti.
Patlamada can kaybı yaşanmazken, hava üssünde görevli 2 askeri personel yaralandı.
Patlamanın ilki üssün çatısında meydana gelirken, ikincisi üssün içerisindeki açık alanda gerçekleşti.
Hint televizyon kanalı NDTV, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde patlamayı Leşker-i Tayyibe örgütünün dronla gerçekleştirdiğini iddia etti.
Polis yetkilileri ise patlamalarda drone kullanımını doğrulamazken, Hint güvenlik güçleri, Haziran 2020'de Kathua bölgesinde şüphelenilen insansız hava aracını etkisiz hale getirmişti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Hindistan Cammu Keşmir
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