Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun bir bölümü açılıyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin finansal desteği ve Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı sürdürülen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun en önemli bölümü kısa süre sonra hizmete açılıyor.
Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, KEİ'nin koordine ettiği projelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeri (KKTC) kara yolu ağı yeni yollarla geliştirilirken, mevcut yolların bakım ve onarımı da yapılıyor.
Üniversitelerin ve öğrenci sayısının artması, Lefkoşa'nın başkent olmasının da getirdiği çeşitli nedenlerden dolayı günübirlik trafik yoğunluğunun artmasıyla gündeme gelen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun yapımında sona yaklaşıldı.
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun açılışı yapılacak bölümündeki çalışmaların tamamına yakını biterken, bu yolun açılmasıyla mevcut Gazimağusa-Güzelyurt Yolu'nun kuzeyinden geçecek çevre yolu ile transit trafik şehir dışına alınacak ve şehir içi trafiğinde büyük rahatlama olacak.
Son Haberler
- 16:04
- 15:59
- 15:43
- 15:31
- 15:34
Sıradaki Haber
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz