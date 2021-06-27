COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 141 bin 67'ye yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 434 bin 16 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 758 bin 408'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

14 ülkede Delta varyantı tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'daki 14 ülkede COVID-19'un ilk kez Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edildiğini bildirmişti.