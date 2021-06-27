Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da vaka sayısı 5,5 milyona yaklaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 5 milyon 430 bini geçti. Afrika'nın 14 ülkesinde koronavirüsün Delta varyantı tespit edildi.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 141 bin 67'ye yükseldi.
Vaka sayısının 5 milyon 434 bin 16 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 758 bin 408'e ulaştı.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.
Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.
14 ülkede Delta varyantı tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'daki 14 ülkede COVID-19'un ilk kez Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edildiğini bildirmişti.
Etiketler: Afrika Delta Varyantı Koronavirüs
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