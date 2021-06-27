Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hong Kong'da tayfun sığınağındaki tekneler yandı
[Fotoğraf: İHA]
Hong Kong’da bir tayfun sığınağında çıkan yangında 16 tekne kullanılamaz hale geldi.
Aberdeen South Tayfun Sığınağı'nda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı, 35 kişi yanan gemilerden itfaiye tarafından kurtarıldı.
İlgili açıklamada, yanan 16 tekneden 10’unun battığı belirtildi.
Nedeni henüz bilinmeyen, yerel saatle 02.30’da çıkan yangının, 6 saatte söndürülebildiği, müdahalede 11 itfaiye gemisi ve 8 yangın söndürme uçağı kullanıldığı aktarıldı.
Tayfun sığınakları, Hong Kong'da balıkçı teknelerinin şiddetli tayfun ve kasırga sırasında demir atmaları için kullanılıyor.
Etiketler: Hong Kong
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