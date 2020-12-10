Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'den kadına şiddetle mücadele mesajı
Fenerbahçe Spor Kulübü, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla 'Kadına şiddete tahammülümüz yok' yazılı mesajı Ülker Stadyumu'nun dış duvarına yansıttı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadınlara yönelik her türlü şiddet, baskı ve ayrımcılığın karşısında olduklarını her fırsatta dile getirdikleri belirtilerek anlamlı bir organizasyona imza atıldığı kaydedildi.
"25 Kasım-10 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası" kapsamında pek çok adım attıklarının aktarıldığı açıklamada, kampanyanın son gününde Ülker Stadı'nın dış duvarına "Kadına şiddete tahammülümüz yok!" mesajının yansıtıldığı vurgulandı.
Açıklama, "Kadına şiddet suçtur. Ortak olma, seyirci kalma." ifadeleriyle sonlandırıldı.
"Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok" mesajı stadımızın duvarına yansıtıldı.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 10, 2020
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Etiketler: Fenerbahçe Kadına Şiddet
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