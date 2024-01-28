Fenerbahçe MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...

Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu.

22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.

İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı MKE Ankaragücü ise 22 maçta 28 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Ligde oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde eden başkent ekibi, Kadıköy'den de iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor.

İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.

Fenerbahçe'de 2, Ankaragücü'nde 3 eksik

MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de iki eksik isim bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı devam eden Fred'in yanı sıra RAMS Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde yarın forma giyemeyecek.

Ankara temsilcisinde ise sakatlıkları bulunan Efkan Bekiroğlu ve Alper Uludağ ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Garry Rodrigues, Fenerbahçe'ye karşı görev yapamayacak.

Bonucci döndü

Yılport Samsunspor mücadelesinin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyemeyen İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, hafta içinde takımla birlikte çalıştı.

Sakatlığını atlatan Bonucci, MKE Ankaragücü mücadelesiyle formasına yeniden kavuşacak. Bonucci'nin yanı sıra sakatlığını atlatan diğer isimler de Miha Zajc, Becao ve Miguel Crespo. Ancak maç eksiği bulunan bu üç futbolcunun kadroda olup olmayacağı belirsiz.

Üç futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında.

Michy Batshuayi, Alexander Djiku ve Miguel Crespo, bu maçta kart görmeleri halinde Bitexen Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç