Fatih Karagümrük farklı kazandı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hakem Turgut Doman’ın yönettiği karşılaşmayı, ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Fatih Karagümrük’ün gollerini 38. dakikada Eysseric, 66. dakikada penaltıdan Serdar Dursun, 75. dakikada Levent Mercan ve 85. dakikada Can Keleş kaydetti.
Fatih Karagümrük, bu galibiyetle 24 puanla 16 sıraya yükseldi. İstanbul ekibi, düşme hattından uzaklaşarak rahat nefes aldı.
Çaykur Rizespor ise 35 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
28. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük'ün sol kanattan kullandığı kornerde Eysseric doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Gökhan Akkan direk dibinde topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.
GOL - 38. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Levent Mercan'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasında Eysseric'in penaltı noktasının sağından uçarak yaptığı şık kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.
40. dakikada Çaykur Rizespor beraberlik golüne yaklaştı. Bertolacci'nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Sauer'in ceza yayının hemen gerisinden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak önce direğe sonra da kaleci Sirigu'ya çarparak uzaklaştı.
Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
64. dakikada Serdar Dursun’un ceza sahası çizgisi sol çaprazında çizgi üzerinde Olawoyin’in müdahalesiyle hakem Turgut Doman, serbest vuruş kararı verdi. Ardından VAR’dan gelen uyarıyla Turgut Doman penaltı noktası gösterildi.
GOL - 66. dakikada penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun’un yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
70. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunu karşılayan Rize savunmasının uzaklaştırmak istediği top Bertolacci’nin müdahalesiyle kale önündeki Serdar Dursun’un önünde kaldı. Serdar Dursun’un vuruşunda meşin yuvarlak Taha Şahin’e çarparak oyun alanına döndü.
GOL - 75. dakikada Rizespor savunmasından kaptığı topla hareketlenen Levent Mercan, ceza yayının sol tarafından rakibini çalımlayıp yakın direğe yaptığı yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
GOL - 85. dakikada Halil İbrahim Pehlivan’ın kayarak dengesini kaybetmesiyle topu kapan Paoletti pasını Can Keleş'e aktardı. Can Keleş, ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-0
Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih Dursun (Koray Günter dk. 90), Ceccherini, Levent Mercan, Rohden (Feghouli dk. 83), Bertolacci (Paoletti dk. 83), Teklic (Can Keleş dk. 49), Eysseric (Samed Onur dk. 90), Güven Yalçın, Serdar Dursun
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer (Halil İbrahim Pehlivan dk. 83), Shelvey (Faye dk. 83), Mithat Pala (Pinchi dk. 67), Gustavo (Minchev dk. 64), Olawoyin, Zeqiri (Benhur Keser dk. 46), Gaich
Goller: Eysseric (dk. 38), Serdar Dursun (dk. 66 pen.), Levent Mercan (dk. 75), Can Keleş (dk. 85) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Teklic, Samed Onur (Fatih Karagümrük), Mithat Pala, Pinchi (Çaykur Rizespor)
Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı
Hakemler: Turgut Doman, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu