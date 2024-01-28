Boey'un Galatasaray kariyeri

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Alman ekibi Bayern Münih'e transfer oldu. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile bu transfer için 30 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonus karşılığında anlaştı.

Fransız temsilcisi Rennes'den 26 Temmuz 2021 tarihinde transfer olan 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray kariyeri istediği gibi başlamasa da son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve birçok takımın transfer listesine girdi. Geçtiğimiz sezonun başında takımla kamp geçirmeyen Boey, yerine transfer edilen Leo Dubois'un sakatlığının ardından tekrar kadroya alındı ve başarılı performansıyla ondan sonra da bir daha formayı bırakmadı.

83 maça çıktı, 1 şampiyonluk kazandı

Sacha Boey, Galatasaray ile geçirdiği 2.5 sezonda toplam 83 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 kez de kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Boey, sarı-kırmızılılarla 1 kez Süper Lig'de de şampiyonluk yaşadı.

Avrupa kupalarında 18 maça çıktı

Fransız sağ bek Galatasaray ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grupları ve elemelerinde 6, bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 12 müsabakada oynadı. Boey oynadığı 18 Avrupa kupası karşılaşmasında 2 gol kaydetti.

Türkiye'den giden en pahalı futbolcu oldu

Sacha Boey ayrıca bir rekorun da sahibi oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Türkiye'den transfer olan en pahalı futbolcu olarak tarihe geçti. Boey'dan önce Türkiye'de en fazla bonservis verilen isim Cenk Tosun'du. O dönemde Everton, Beşiktaş'a 22 milyon Euro ve daha sonra 500 bin Euro bonus ödemişti.