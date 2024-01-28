Piatek hat-trick yaptı Başakşehir kazandı

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda hakem Alper Akarsu’nun yönettiği karşılaşmayı, İstanbul ekibi 3-2 kazandı.

Piatek hat-trick yaptı

Konyaspor’un gollerini 8 ve 14. dakikada Louka Prip kaydederken, Başakşehir’in gollerini 67, 79 ve 90+1. dakikada Krzysztof Piatek topu ağlarla buluşturarak hat-trick yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Konyaspor üstünlüğü ile tamamlanmıştı, geriden gelen Başakşehir karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 30'a çıkartarak 8. sıraya yükseldi. Ev sahibi ekip ise 21 puanla 19. sırada yer aldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cikalleshi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Prip, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

13. dakikada ceza sahası içinde N'Zonzi'nin indirdiği topa yükselen Damjanovic'in kafa vuruşunda top direkten döndü.

GOL - 14. dakikada yeşil beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Moreno'nun sol kanattan yerden ortasında Cikalleshi'nin üstünden atladığı topu önünde bulan Prip, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

25. dakikada N'Nzonzi'nin indirdiği topa hareketlenen Prip'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Volkan Babacan topu güçlükle çeldi.

34. dakikada Dubois'un pasında Deniz Türüç'ün kaleyi çaprazdan gören noktadan vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışında uzaklaştırmak istediği topu alan Aleksic'in şutunda top yandan dışarı çıktı.

56. dakikada Emirhan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Aleksic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

61. dakikada ceza sahası içerisinde Metehan'ın müdahalesinde Emirhan yerde kaldı. Hakem Alper Akarsu VAR'dan izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 67. dakikada penaltıda topun başına gelen Piatek, sol köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

GOL - 79. dakikada Deniz'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

GOL - 90+1. dakikada Josef pasında Piatek ceza sahası içinde topla buluştu. Piatek'in ceza sahası içi sağ tarafından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

Karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Metehan Dikmen, Damjanovic, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Louka Prip (Ndao dk. 79), Cicaldau, Moreno (Ethemi dk. 68), Çikalleshi (Yunus Mallı dk. 68)



Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ba, Opoku, Dubois (dk. 89 Lima), Onur Ekgün (Josef dk. 77), Deniz Türüç, Berkay Aydoğmuş (Emirhan İlkhan dk. 46), Berkay Özcan (Mahmut Tekdemir dk. 89), Aleksic (dk. 90+3 Hamza Güreler), Piatek



Goller: Prip (dk. 8, dk. 14) (Konyaspor), Piatek (dk. 67, dk. 80 ve 90+1) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Nzonzi, Soner Dikmen, Deniz Ertaş (Konyaspor), Onur Ergün, Emirhan İlkhan (Başakşehir)

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

Hakemler: Alper Akarsu, İlker Takpak, Murat Temel