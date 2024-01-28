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Spor
TRT Haber 28.01.2024 11:37

Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer oldu

Galatasaray, Sacha Boey'un transferi için 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer oldu
[Fotograf: AA]

Sosyal medya hesabından Boey'in Bayern formalı fotoğrafını yayımlayan Alman kulübü, resmi internet sitesinden ise Fransız futbolcu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, Sacha Boey'un transferi için 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama ise şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 Euro olup FC Bayern München AG, Şirketimize net 5.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50'sini Şirketimize ödeyecektir."

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