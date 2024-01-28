Galatasaray ile Gaziantep yarın karşılaşacak

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de beşinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile daha önce 9 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 7 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 21 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 9 gol gördü.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, Gaziantep FK'ye karşı ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da oynanan 4 maçın 3'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.