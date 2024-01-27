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Spor
DHA 27.01.2024 20:35

Arda Güler LaLiga'da sahne aldı

İspanya LaLiga’nın 22. haftasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas’ı 2-1 mağlup ederken, milli futbolcu Arda Güler ligde ilk kez forma şansı buldu.

Arda Güler LaLiga'da sahne aldı
[Fotograf: AA]

İspanya LaLiga’nın 22. haftasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas’ın konuğu oldu.

Milli futbolcu Arda Güler’in ligde ilk kez forma giydiği karşılaşmada Real Madrid rakibini 2-1 mağlup ederek, ligin yeni lideri oldu.

Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Vinicius Junior ve 84’üncü dakikada Tchouameni kaydetti. Las Palmas’ın karşılaşmadaki tek golü ise 53’üncü dakikada Munoz’dan geldi.

"Haydi daha fazlasını yapalım"

Arda Güler maçın ardından kulübün sosyal medya hesabından Real Madrid taraftarına mesaj gönderdi.

"Merhaba Madridistas. LaLiga'daki ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Haydi daha fazlasını yapalım! Hala Madrid."


Arda ligde ilk kez forma giydi

Sezon başında İspanyol devine transfer olan ve bir süre sakatlıklarla mücadele eden Arda Güler, LaLiga’da ilk kez forma şansı buldu.

Daha önce Kral Kupası son 32 turunda Arandina ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk 11’de görev yapan milli futbolcu, Las Palmas karşılaşmasının 81. dakikasında Rodrygo’nun yerine oyuna dahil olmuştu.

Milli futbolcu, Süper Kupa maçında da forma giymişti.

ETİKETLER
Arda Güler İspanya La Liga Real Madrid
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