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Spor
DHA 27.01.2024 20:00

Yunus Akgün gol attı Leicester turladı

İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) 4. turunda Leicester City, Birmingham'ı 3-0 mağlup ederken, milli futbolcu Yunus Akgün bir gol kaydetti.

Yunus Akgün gol attı Leicester turladı

FA Cup 4. tur karşılaşmasında Leicester City ile Birmingham City karşı karşıya geldi.

Rakibini 47. dakikada Vardy, 72. dakikada Yunus Akgün ve 88. dakikada Praet’in golleriyle 3-0 mağlup eden Leicester City adını bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Yunus Akgün, 81 dakika sahada kaldı.

Yunus'un ilk gol sevinci

Milli futbolcu Yunus Akgün, Leicester City formasıyla ilk golünü kaydetti.

Bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen ve bu maçlarda 2 asist yapan Yunus Akgün, Birmingham karşısında takımının ikinci golüe imza attı.

Milli futbolcu, yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. 

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