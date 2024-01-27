Para masa tenisi milli sporcularından 4 madalya

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından Gize kentinde düzenlenen organizasyonda, çiftler kategorisindeki yarı final ve final maçları yapıldı.
Daha önce teklerde 6 madalya (1 altın, 1 gümüş, 4 bronz) alan milli sporcular, çiftler karşılaşmalarını da 2 altın, birer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.
Ali Öztürk ile İrem Oluk XD10'da şampiyon olurken, Merve Cansu Demir ile Neslihan Kavas da WD20 sınıfında birinci sırada yer aldı.
Ebru Acer-Sümeyra Türk çifti WD22 sınıfında gümüş, İrem Oluk-Nergiz Altıntaş ikilisi ise WD10 sınıfında bronz madalyanın sahibi oldu.
— Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü (@GSBsporgm) January 27, 2024
Ali Öztürk & İrem Oluk, Çiftler XD10
Merve Cansu Demir & Neslihan Kavas, Çiftler Class WD20
Ebru Acer & Sümeyra Türk, Çiftler Class WD22
İrem Oluk & Nergiz Altıntaş, Class WD10
Tebrikler!