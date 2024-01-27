Hatayspor 10 maç sonra kazandı

Adana Demirspor ile Hatayspor, Yeni Adana Stadı'nda karşılaştı. Maçı hakem Mert Güzenge yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Hatayspor 1-0 önde tamamladı. Hatayspor'un golünü 44. dakikada Nani kendi kalesine attı ve maç bu skorla tamamlandı.

Süper Lig'deki 10 maçlık galibiyet özlemini tek golle bitiren Hatayspor beşinci galibiyetini alarak 25 puana yükseldi. Hatay ekibi bu üç puanla küme düşme hattını üstüne çıktı.

Ligdeki galibiyet hasretini 6 maça çıkartan Yukatel Adana Demirspor da altıncı yenilgisini alarak 31 puanda kaldı. Adana ekibi yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetiminde ilk yenilgisini aldı.

Öte yandan Adana Demirspor'da Semih Güler, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmız kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3 sona ermişti.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

19. dakikada sol kanattan Nani'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde yükselen Gravillon, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla üstten auta gönderdi.

21. dakikada sol kanatta topla buluşan Rivas ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan sert vuruşunda, Magomedaliyev meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 44. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattaki Fernandes, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Dele-Bashiru'ya çıkardı. Dele-Bashiru'nun vuruşunda Nani'ye çarpan top filelerle buluştu. 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

60. dakikada Nani'nin sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rivas meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar getirmesine rağmen kaleci Magomedaliyev, kalesinden çıkarak tehlikeyi önledi.

72. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda yükselen Semih Güler, kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.

76. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

89. dakikada Semih Güler'in sağ kanattan ortasında Akintola, topu kafa pasıyla penaltı noktasındaki Michut'a indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

KIRMIZ KART - 90+6. dakikada Adana Demirspor'da Semih Güler orta alandan bomboş durumda ilerlemek isteyen Strandberg'i faulle durdurunca ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Hatayspor mücadeleyi 1-0 kazandı

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Uğur Sarı.

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Abdurrahim Dursun (Dk. 46 Nourani), Michut, Stambouli (Dk. 87 Shehu), Emre Akbaba, Akintola, Yusuf Erdoğan (Dk. 90+3 Cisse), Nani (Dk. 67 Tayfun Aydoğan).

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler (Dk. 49 Bekaj), Kilama, Recep Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Oğuzhan Matur (Dk. 84 Kerem Alıcı), Görkem Sağlam (Dk. 69 Hodzic), Matondo, Bashiru, Fernandes (Dk. 83 Strandberg), Rivas, Dadashov (Dk. 68 Boudjemaa).

Gol: Dk. 44 Nani (kendi kalesine) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Semih Güler, Dk. 52 Yusuf Erdoğan, Dk. 57 Akintola, Dk. 85 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 48 Dadashov, Dk. 58 Bashiru, Dk. 77 Bekaj, Dk. 90+4 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: 90+6 Semih Güler (Yukatel Adana Demirspor)