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Spor
AA 27.01.2024 19:15

Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi

Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi
[Fotograf: DHA]

Burak Yılmaz, Kayseri Havalimanı'nda kulüp menajeri Yunus Akbulut tarafından karşılandı. Yılmaz, kendisine güvenen Kayserispor camiası ve Başkan Ali Çamlı'ya teşekkür etti.

"İlk teknik direktörlük deneyimim. Genç bir antrenörüm, hırslı bir antrenörüm. Allah'ın izniyle hep birlikte Kayserisporumuzu iyi yerlere getireceğiz."

Havalimanına gelen sarı-kırmızılı taraftarlar da yaktıkları meşalelerle Yılmaz'a sevgi gösterisinde bulundu.


2,5 yıllık anlaşma

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Hoş geldin Burak Yılmaz" başlığıyla yapılan paylaşımda, teknik direktörlük görevi için Yılmaz ile 2,5 yıllık anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Paylaşımda, anlaşmanın hem Burak Yılmaz'a hem kulübe hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak sezona başlayan Burak Yılmaz, Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından kısa süreliğine siyah-beyazlı takımın başında yer almıştı.


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