Milli atıcı Oğuzhan Tüzün Mısır'da bronz madalya kazandı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda, trap erkekler kategorisinde milli sporculardan Nedim Tolga Tunçer 122 puanla birinci, Oğuzhan Tüzün ise 120 puanla 3. sırada finalde yarışmaya hak kazandı.

Oğuzhan Tüzün 28 puanla bronz madalya alırken, Nedim Tolga Tunçer 19 puanla organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Trap kadınlar kategorisinde mücadele eden Rümeysa Pelin Kaya ise finalde attığı 27 puanla 4. sırada yer aldı.

Organizasyonda, 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan da toplamda attıkları 570 puanla 19. oldu.