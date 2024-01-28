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Spor
AA 28.01.2024 14:21

Burak Yılmaz için imza töreni düzenlendi

Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor'un teknik direktörlüğüne getirilen Burak Yılmaz, düzenlenen imza törenle 2,5 yıllık anlaşmaya imza attı.

Burak Yılmaz için imza töreni düzenlendi

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende konuşan Yılmaz, Kayseri ekibinden ayrılan teknik direktör Recep Uçar'ın kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kendisini aradığını ve uzun uzun dertleşerek moral verdiğini belirten Yılmaz, Uçar'a teşekkür etti.

Ekibine güvendiğini belirten Yılmaz, "Ülkemizin köklü kulüplerinden Kayserispor'un bizimle yol yürümek istemesi, uzun bir projeye adım atması bizler için çok değerliydi. Herkese teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların da heyecanlı olduğunu hissediyorum. Dün o soğukta gelip beni karşılamaları, bana verdiği enerji verdi. Bize inananları mahcup etmemek için bu yola çıktık. Sizlerin de desteğini bekliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

"Yolda bizleri göreceğinizi düşünüyorum"

Yılmaz, bir gazetecinin, "Burak Yılmaz'la birlikte nasıl bir Kayserispor izleyeceğiz?" sorusu üzerine genç, hırslı ve enerjik bir antrenör olduğunu söyledi.

Kazanmaya yönelik bir futbol oynatmak istediğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu alışkanlığım da futbolculuğumdan geliyor. Çünkü benim futbolculuğumda, pes etmeyen, savaşan, mücadeleden korkmayan, aslında her zaman da büyük meydan okumalara yol açan bir kariyerim oldu. İnşallah hocalığım da böyle olacaktır. Kazanmaya yönelik pozitif futbol oynamak istiyoruz. Ama çok büyük cümleler kurmak istemiyorum, çok büyük sözler söylemek istemiyorum. İnşallah yolda bizleri göreceğinizi düşünüyorum."

"Burak hoca burada başarılı olacak"

Kulüp Başkanı Ali Çamlı ise Burak Yılmaz'ın başarılı olacağına inandığını ifade etti. El ele vermeleri gerektiğine dikkati çeken Çamlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelin el ele verelim. Yeni bir heyecanla, aşkla, şevkle bu kulübü başında tasarladığımız başarıya götürelim. İnşallah milli gururumuz Burak Yılmaz, Kayserispor'u çok iyi yerlere taşır. Herkesin gururu olmaya devam eder. Burada başarılı da olabilir, başarısız da. Ama biz buraya görevlendirdiğimiz kişinin arkasında durmak zorundayız ve duracağız. Ben inanıyorum ki Burak hoca da burada başarılı olacak. Gerekirse forvet yokluğunda çıkar forvet de olur, rahat olun. Daha hala aynı fitliğini koruyor."

Recep hocanın da tarifsiz bir kişilik olduğunu ve kulübün kapısının kendisine sonuna kadar açık olduğunu kaydeden Çamlı, kendisiyle hiçbir sorun yaşamadan ayrıldıklarını sözlerine ekledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da teknik direktör Burak Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Yılmaz, kendisini sarı-kırmızılı ekibe bağlayan 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

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