Fenerbahçe liderliğini perçinledi

Ülker Stadı'nda hakem Cihan Aydın’ın yönettiği karşılaşmayı, ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın ve MKE Ankaragünü’nün ilk golünü 13. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren Cengiz Ünder, 20 ve 32. dakikalarda topu ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul ekibi, geride kalan 23 haftanın sonunda 19. galibiyetini alarak puanını 60’a yükseltti. 2. sırada bulunan Galatasaray, 29 Ocak Pazartesi günü oynayacağı karşılaşmadan olası bir galibiyet elde etse bile, Fenerbahçe averaj üstünlüğünü sayesinde liderliğini sürdürecek.

Ankara ekibi ise geride kalan 23 haftanın sonunda 7. mağlubiyetini aldı. 28 puanı bulunan MKE Ankaragünü, maç fazlasıyla 11. sırada kaldı.

Sezonun ilk yarısında Ankara’da oynanan ilk karşılaşmayı, Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı tribünden izledi

Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a getirdiği defans oyuncusu Çağlar Söyüncü, MKE Ankaragücü maçını tribünden takip etti.



[Fotoğraf: İHA]

Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı

Ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe 100 golü geçti

Başkent ekibini 2-1 yenerek hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe, tüm kulvarlarda 101 gole ulaştı.

Hücumdaki verimliliği istatistiklere de yansıtan Fenerbahçe, Süper Lig'in en golcü takımı olurken, bu özelliğini UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de yansıttı. Konferans Ligi elemelerinde rakip filelere 21 gol atarken, grup aşamasında da 6 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı.

Takımın Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, 20 golle gol yükünü çekerken, Michy Batshuayi 3 kulvarda toplam 14 gole imza attı. Sebastian Szymanski ile İrfan Can Kahveci 12'şer kez gol sevinci yaşarken, Dusan Tadic 11 golle katkı sağladı. Öte yandan Fenerbahçe'de 20 farklı futbolcu takımı adına gol kaydetti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

12. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Orta sahada topla buluşan Morutan, soldan savunmanın arkasına sarkan Cephas'a pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza alanı içinde kaleci Livakovic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 13. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tolga Ciğerci, kaleci ve topu farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1

GOL - 20. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Mert Müldür'ün pasında sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahasına gönderdiği sert ortada, kaleci Bahadır Han Güngördü'nün müdahale edemediği meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 1-1

27. dakikada sağ taraftan kazanılan korner atışında topun başına geçen Szymanski'nin kale sahası içine gönderdiği ortada Dzeko kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

GOL - 32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Cengiz Ünder'in ara pasında topla buluşan Dzeko'un karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bahadır'dan döndü. Meşin yuvarlağı kapan Tadic, Dzeko'yla verkaç yapıp kale sahası önünden şutunu çekti, savunmadan dönen topu penaltı noktası üzerindeki Cengiz Ünder yerden bir vuruşla köşeden filelere gönderdi: 2-1

35. dakikada MKE Ankaragücü tehlikeli geldi. Sol kanattan atılan uzun pasta sağ çizgide topla buluşan Morutan, ceza yayı önüne gelerek sert vurdu, kaleci Livakovic'in de müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

42. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Szymanski, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Krunic'in kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

43. dakikada orta sahadan atılan pasta topla buluşan Tadic, ceza sahası önüne gelip uzaktan çok sert vurdu, kaleci Bahadır güçlükle gole engel oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

53. dakikada İsmail Yüksek’in sol taraftan içeriye yerden çevirdiği topta Dzeko’nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

70. dakikada Dzeko’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

90+2. dakikada Emre Mor’un kendi yarı alanında aldığı topla ilerleyip ceza sahasına kadar girip yaptığı vuruşta kaleci Bahadır, meşin yuvarlağa izin vermedi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Emre'nin yine vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çıkardı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İsmail Yüksek (Crespo dk. 81), Cengiz Ünder (Emre Mor dk. 81), Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 90+3), Tadic, Dzeko (Batshuayi dk. 71)



MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek (Mert Çetin dk. 74), Kaan Güneren (Macheda dk. 87), Tolga Ciğerci, Pedrinho, Morutan (Chatzigiovanis dk. 61), Cephas (Atakan Çankaya dk. 86), Sowe (Bajic dk. 73)



Goller: Cengiz Ünder (dk. 20 ve 32) (Fenerbahçe), Tolga Ciğerci (dk. 13 pen.) (MKE Ankaragücü)

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç