Beşiktaş’ta puan kaybı devam ediyor

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda hakem Ali Şansalan’ın yönettiği karşılaşmayı, Sivasspor 1-0 kazandı.
Karşılaşmanın tek golünü 6. dakikada Rey Manaj kaydetti. Bu gol aynı zamanda Sivas ekibibe galibiyeti getiren gol oldu.
Ev sahibi ekip, aldığı galibiyetle 29 puanla 10. sıraya yükselirken, Beşiktaş ise 36 puan ve maç fazlasıyla 4. sıradaki yerini korudu.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
5. dakikada Emrah Başssan'ın sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu, son anda kornere çeldi.
6. dakikada defansın hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşu kaleci Ersin Destanoğlu'nun kolunun altından ağlara gitti.1-0
12. dakikada defanstan atılan uzun pasta Barrow, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Barrow'un şutunu kaleci Ersin Destanoğlu ayakları ile kurtardı.
18. dakikada ceza sahası içine giren Salih Uçan, Poungouras tarafından düşürüldü. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu inceleyen Ali Şansalan penaltı kararını iptal etti.
35. dakikada sol kanat ceza sahası dışından Rashica'nın sert vuruşu kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
41. dakikada Kvet'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın sert şutu kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı.
47. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan savunma arkasına aktardığı topu alan Manaj, topla ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluştursa da gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
48. dakikada Ghezzal'ın gönderdiği topu göğsüyle indiren Cenk Tosun, topu kaleye gönderdi. Direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlak yine Ghezzal'da kaldı. Onun vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çıkardı.
54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Zaynutdinov'un kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çeldi.
61. dakikada Rashica'nın ceza yayının sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
Karşılaşma 1-0 tamamlandı.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Emrah Başsan (Emre Gökay dk. 85), Kvet (Abdulkadir Parmak dk. 90+3), Hakan Arslan, Barrow (Burak Kapacak dk. 63), Manaj
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip Uysal, Colley, Zaynutdinov, Salih Uçan (Amartey dk. 84) , Demir Ege (Yakup Arda Kılıç dk. 59), Gedson Fernandes, Ghezzal (Muleka dk. 84), Rashica, Cenk Tosun (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 74)
Gol: Manaj (dk. 6) (Sivasspor)
Kırmızı kart: Bülent Uygun (dk. 83) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Hakan Arslan, Manaj, Murat Paluli, Ali Şaşal Vural, Kerem Atakan Keskin, Uğur Çiftci (Sivasspor), Demir Ege, Salih Uçan, Yakup Arda Kılıç, Zaynutdinov (Beşiktaş)
Stat: BG Grup 4 Eylül Stadı
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan