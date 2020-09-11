Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bulut, 3 yeni transferden Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mame Thiam'ı ilk on birde görevlendirdi.

Kaptan Gökhan Gönül

Gökhan Gönül, Süper Ligde 4 yıl 3 ay 15 gün, Caner Erkin ise 4 yıl 5 ay 2 gün sonra yeniden sarı-lacıvertli forma altında sahaya çıktı. Gökhan Gönül, 4 yıl aradan sonra ilk maçına kaptan olarak çıktı.

Yeni transferlerden Sosa, Sinan Gümüş, Lemos ve Valencia karşılaşmada yedek soyundu.

Erol Bulut Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıktı

Fenerbahçe ile sezon başında sözleşme imzalayan Erol Bulut takımının başında ilk resmi maçına çıktı.

Bulut, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'a karşı ilk maçını 5-2 kazanmış deplasmanda ise rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.

Öte yandan Paraguaylı golcü oyuncu Samudio, Çaykur Rizespor forması ile 100. maçına çıktı. Maç öncesi Samudio'ya kulüp başkanı Hasan Kartal plaket verdi.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 2. Başkanı Servet Yardımcı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.