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Hatayspor Adama Traore'yi kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Monaco forması giyen Malili orta saha oyuncusu Adama Traore'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
İmza törenine onursal başkan Lütfü Savaş, başkan vekili Aydın Toksöz ile futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı'nın katıldığı belirtildi.
Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Sayın Lütfü Savaş'ın haftalar öncesinden müjdesini verdiği orta saha oyuncusu Adama Traore Atakaş Hatayspor'umuzdahttps://t.co/OedrV6KUmR#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/jY8fAOsBMr— Hatayspor (@Hatayspor_FK) September 11, 2020
Etiketler: transfer Monaco Atakaş Hatayspor Adama TraoreSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 20:15
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