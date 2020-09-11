Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının 5. gününde Bouchard, çeyrek finalde Karadağlı Danka Kovinic ile karşı karşıya geldi

Turnuvaya "Wild card" ile katılan Kanadalı tenisçi, Kovinic'i 3-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bouchard, böylece 2018 Ekim'den bu yana WTA turnuvalarında ilk kez teklerde son 4 tenisçi arasına kaldı.

Diğer çeyrek final müsabakasında ise İspanyol tenisçi Paula Badosa, Sloven rakibi Polona Hercog'a 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 üstünlük kurarak yarı finalde Bouchard'ın rakibi oldu.

Öte yandan çiftlerde rakiplerine üstünlük sağlayan Ellen Perez-Storm Sanders ile Kaitlyn Christian-Giuliana Olmos ikilisi yarı finale yükseldi.

Tereza Martincova ve Patricia Maria Tig yarı finale yükseldi

Çek tenisçi Martincova, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek son dörde kaldı.

Rumen Maria Tig ise karşılaştığı İsveçli Rebecca Peterson'u 6-3 ve 6-1'lik setler 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkan diğer isim oldu.