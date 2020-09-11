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PSG, Florenzi'yi kiraladı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), Roma'dan Alessandro Florenzi'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Paris ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sağ bekin 30 Haziran 2021'e kadar kiralandığı duyuruldu.
İtalyan basınında çıkan haberlerde, oyuncunun satın alma opsiyonunun 9 milyon avro olduğu öne sürüldü.
İtalyan milli oyuncu, altyapısından yetiştiği Roma'nın yanı sıra Crotone ve Valencia takımlarında forma giydi.
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