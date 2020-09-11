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Bülent Korkmaz'dan ayrılık kararı
İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz takımdan ayrılma kararı aldı.
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'dan ayrılık kararı. 51 yaşındaki teknik adam Konyaspor ile yollarını ayırma kararı aldı.
Tecrübeli teknik adam yönetim ile sözleşme feshi konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.
Etiketler: İttifak Holding Konyaspor Bülent KorkmazSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 17:45
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