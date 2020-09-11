Sarı lacivertliler geriye düştüğü karşılaşmada yeni transferleriyle güldü.

Erol Bulut'un öğrencileri Caner'in ayağından bir de penaltı kaçırdığı maçı, Gökhan Gönül ve Sosa'nın golleriyle 2-1 kazandı.

32. dakikada Fenerbahçe'de Caner Erkin'in kullandığı penaltı vuruşunu Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kurtardı.

Çaykur Rizespor, 60. dakikada Milan Skoda'nın golüyle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

76. dakikada Fenerbahçe'de Gökhan Gönül skoru eşitleyen golü kaydetti. 1-1

87. dakikada Fenerbahçe Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle Çaykur Rizespor karşısında 2-1 öne geçti.

Lige üç puanla başlayan Fenerbahçe gelecek hafta Hatayspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Samudio'nun ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Melnjak'ın bekletmeden vuruşunda, defansa çarpan top az farkla kornere çıktı. Kornerden gelen top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

10. dakikada Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Samudio kafayı vurdu, şutu kaleci Altay'ın kucağında kaldı. Ardından ofsayt bayrağı kalktı.

11. dakikada Caner'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Serdar Aziz'in kafa vuruşunu kaleci Gökhan son anda parmaklarının ucuyla çeldi.

TOP YAN AĞLARDA KALDI 18. dakikada Frey'in sağ kanattan yerden verdiği pasına ön direkte gelişine vuran Thiam'ın şutu yan ağlarda kaldı.

FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE 25. dakikada Frey'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz'in gelişine vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

PENALTI 31. dakikada VAR kontrolünün ardından Deniz Türüç'ün ortasını ceza sahasında Selim Ay'ın topu eliyle kestiği tespit edildi. Hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.

PENALTI KAÇTI 32. dakikada topun başına geçen Caner'in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Gökhan kurtarmayı başardı.

[Fotoğraf: AA]

34. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Thiam kafayı vurdu, şutu yandan dışarı gitti.

RİZESPOR NET FIRSATI KAÇIRDI 35. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin, Altay'ı da geçip vuruşunu yapmayı denedi, ama son anda araya giren Altay gole izin vermedi.

42. dakikada Rizespor'da Samudio'nun savunma arkasına gönderdiği ara pasına Boldrin hareketlendi, ama kalesini zamanında terk eden Altay tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Deniz Türüç gelişine vurdu, şutu kaleci Gökhan Akkan'ın kucağında kaldı.

RİZESPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI 58. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında Samudio kafayı vurdu, kaleci Altay kurtardı. Ardından seken topa Abdullah kafayı vurdu, şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti.

GOL - RİZESPOR ÖNE GEÇTİ Melnjak'ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında çok iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşu Altay'ın bakışları arasında ağlarla buluştu. 1-0

75. dakikada Caner'in sağ kanattan yaptığı ortasına kale önünde Valencia dokunamadı ve top auta çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

GOL - FENERBAHÇE EŞİTLİĞİ SAĞLADI 76. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Gökhan Gönül kafayı vurdu, şutunu kaleci Gökhan gol çizgisini geçtikten sonra çıkarabildi. 1-1

82. dakikada Fenerbahçe'de Frey'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

PENALTI 85. dakikada Enner Valencia, Mykola Morozyuk'un faulüyle ceza sahasında yere kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Fenerbahçe penaltı atışı kullanacak.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ 87. dakikada penaltı atışını kullanan Jose Sosa, sarı-lacivertlileri öne geçiren golü kaydetti. 1-2

Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Stadyum: Çaykur Didi

Hakem: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Hakan Yemişken

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan; Moroziuk, Selim Ay, Chatziisaias, Melnjak; Abdullah Durak (Dk. 64 Yasin Pehlivan), Fabricio Baiano, Boldrin, Vetrih (Dk. 63 Konrad Michalak), Samudio (Dk. 90+4 Kemal Rüzgar), Skoda (Dk. 80 Loic Remy)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Zanka, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Gustavo (Dk. 77 Sosa), Deniz Türüç (Dk. 65 Ozan Tufan), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 65 Sinan Gümüş), Thiam (Dk. 54 Enner Valencia), Frey.

Sarı kartlar: Dk. 40 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 82 Sinan Gümüş (Fenerbahçe)

Goller: Dk. 60 Skoda (Çaykur Rizespor), Dk. 76 Gökhan Gönül, Dk. 87 Jose Sosa (Fenerbahçe)