Fenerbahçe Rize'de kazandı
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 yendi.
Sarı lacivertliler geriye düştüğü karşılaşmada yeni transferleriyle güldü.
Erol Bulut'un öğrencileri Caner'in ayağından bir de penaltı kaçırdığı maçı, Gökhan Gönül ve Sosa'nın golleriyle 2-1 kazandı.
32. dakikada Fenerbahçe'de Caner Erkin'in kullandığı penaltı vuruşunu Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kurtardı.
Çaykur Rizespor, 60. dakikada Milan Skoda'nın golüyle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.
76. dakikada Fenerbahçe'de Gökhan Gönül skoru eşitleyen golü kaydetti. 1-1
87. dakikada Fenerbahçe Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle Çaykur Rizespor karşısında 2-1 öne geçti.
Lige üç puanla başlayan Fenerbahçe gelecek hafta Hatayspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
7. dakikada Samudio'nun ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Melnjak'ın bekletmeden vuruşunda, defansa çarpan top az farkla kornere çıktı. Kornerden gelen top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
10. dakikada Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Samudio kafayı vurdu, şutu kaleci Altay'ın kucağında kaldı. Ardından ofsayt bayrağı kalktı.
11. dakikada Caner'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Serdar Aziz'in kafa vuruşunu kaleci Gökhan son anda parmaklarının ucuyla çeldi.
TOP YAN AĞLARDA KALDI 18. dakikada Frey'in sağ kanattan yerden verdiği pasına ön direkte gelişine vuran Thiam'ın şutu yan ağlarda kaldı.
FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE 25. dakikada Frey'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz'in gelişine vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
PENALTI 31. dakikada VAR kontrolünün ardından Deniz Türüç'ün ortasını ceza sahasında Selim Ay'ın topu eliyle kestiği tespit edildi. Hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.
PENALTI KAÇTI 32. dakikada topun başına geçen Caner'in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Gökhan kurtarmayı başardı.
34. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Thiam kafayı vurdu, şutu yandan dışarı gitti.
RİZESPOR NET FIRSATI KAÇIRDI 35. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin, Altay'ı da geçip vuruşunu yapmayı denedi, ama son anda araya giren Altay gole izin vermedi.
42. dakikada Rizespor'da Samudio'nun savunma arkasına gönderdiği ara pasına Boldrin hareketlendi, ama kalesini zamanında terk eden Altay tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
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