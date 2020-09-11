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Sokol Cikalleshi Konyaspor'da
İttifak Holding Konyaspor, Sokol Cikalleshi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende, forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Oyuncunun 17 numaralı formayı giyeceği belirtilen açıklamada, Cikalleshi'nin kariyerinde 303 maçta 92 gol attığı kaydedildi.
Etiketler: transfer Sokol Cikalleshi İttifak Holding KonyasporSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 17:26
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