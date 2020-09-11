Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Adanaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Celil Yüksel'in transferine ilişkin, sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret AŞ ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret AŞ, şirketimize net 900 bin TL transfer bedeli ödeyecektir."