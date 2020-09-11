Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Doğa Sigorta'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı Gloria Cup Turnuvası için takımlar genelinde gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde, sarı-kırmızılı ekipte ve rakiplerin bazı sporcularında pozitif vakalara rastlandığı belirtildi.

"Bu durum üzerine turnuva katılımcısı ekipler bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapmıştır. Bu toplantı sonucunda, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom takımlarıyla alınan ortak karara göre, ekibimiz organizasyonun kalan bölümünde yer almayacaktır. Takımımız, bugün İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını İstanbul'da yapacağı antrenmanlarla sürdürecektir."