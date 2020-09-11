Futbolseverler, bu sezon da futbola TRT farkıyla doyacak.

TFF 1. Lig maçlarını canlı yayınlayacak olan TRT'den futbolseverlere iki müjde daha geldi.

Oldukça heyecanlı geçmesi beklenen Süper Lig maçlarının özet görüntüleri bu sezon da TRT'den yayınlanacak.

Ayrıca tüm Süper Lig maçlarının canlı radyo anlatımı da TRT'de olacak.