Kıran kırana mücadeleler. Nefes kesen maçlar. 34 hafta, 306 maç. Hedef Süper Lig.

Futbolseverlerin merakla beklediği haber sonunda geldi. Futbol yuvasına geri döndü.

2020-2021 sezonunda TFF 1. Lig maçları TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

Karar hem birinci lig kulüplerinde hem de bu takımlara gönül verenlerde büyük sevinç yarattı.