Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
TFF 1. Lig maçları şifresiz yayınla TRT Spor'da
Futbolseverlere müjdeli haber. TFF 1. Lig maçları TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.
Kıran kırana mücadeleler. Nefes kesen maçlar. 34 hafta, 306 maç. Hedef Süper Lig.
Futbolseverlerin merakla beklediği haber sonunda geldi. Futbol yuvasına geri döndü.
2020-2021 sezonunda TFF 1. Lig maçları TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.
Karar hem birinci lig kulüplerinde hem de bu takımlara gönül verenlerde büyük sevinç yarattı.
Etiketler: TFF 1. Lig Şifresiz futbolSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 19:10
Sıradaki Haber
Türkiye Basketbol Federasyonuna yeni sponsor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz