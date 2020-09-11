Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'nin borçları ertelendi
Fenerbahçe, vadesi 2021 Mayıs'a kadar olan 328.1 milyon TL borcun 2021 Ekim'ine ertelendiğini açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi.
"Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde, vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan 328.1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır."
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 17:43
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