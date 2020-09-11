Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilatı ve Ümraniye Belediyesinin iş birliğinde ilçeye kazandırılacak 3 adet yarı olimpik yüzme havuzu ve 20 adet çok amaçlı sahanın yapım çalışmaları sürüyor.

Bu tesislerden tamamlanan Topağacı mahallesindeki Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu ile 6 adet basketbol, voleybol ve badminton oynanabilen çok amaçlı sahanın açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve paralimpik milli yüzücü Beytullah Eroğlu katıldı.

Bakan Kasapoğlu: Şanlı bayrağı dalgalandıracak şampiyonları yetiştireceğiz

Açılış töreninde konuşan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılan tesiste Beytullah Eroğlu gibi şampiyon sporcuları yetiştireceklerini söyledi.

Kasapoğlu, Türkiye'nin içeride ve dışarıdan pek çok engele, oyuna rağmen yoluna hızla devam ettiğini aktardı.

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde durmadan, yorulmadan, gayretle, inançla, bir ve beraber olarak devam edeceğiz. Ekonomisi, sanayisi, eğitimi ve sağlığında iddialı olduğumuz gibi sporda da iddiamız var. Hem de zirve iddiamız var. Bu iddiamızı iş birlikleriyle her geçen gün daha yukarılara taşımanın sevinci ve heyecanı içindeyiz. İnşallah Beytullah kardeşimiz gibi göğsümüzü kabartacak, bizleri gururlandıracak, şanlı bayrağı dalgalandıracak şampiyonları yetiştireceğiz."

[Fotoğraf: DHA]

Beytullah Eroğlu'na elde ettiği başarılar ve yaşattığı gururlar için teşekkür eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Beytullah kardeşime teşekkürlerimi, başarıları ve tebriklerimi iletiyorum. Buralardan Beytullahlar ve yarınların başka yıldızlılarını yetiştireceğiz. Tesisimiz, Ümraniye ve İstanbul için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Ümraniye'nin her ferdi için her imkanı sunmanın gayreti içinde olduklarını vurguladı.

"Bu tesis 4 ayda tamamlandı. Bunun için başta başkanımıza ve emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yüzme, bakanlık olarak en önemli projelerimizden birisi. Bu yaz havuz olmayan yerlere 100 adet portatif havuz kurduk. Bir yandan inşaatlarımız devam ediyor. Pek çok tesis Türkiye'nin dört yanında yükseliyor. Hem havuzlarımız var hem de su kaynakları olarak zengin bir ülkeyiz. O yüzden 'Yüzme bilmeyen kalmasın' diyoruz. Bu yıl 1 milyon kişi hedefi koyduk. Bunu, pandemiye rağmen gerçekleştireceğiz. Yüzme bilmeyen kalmayacak iddiasındayız. Bakanlık olarak tüm kurum, kuruluş ve kulüplerle iş birliği halindeyiz. Geçen hafta Sivas'ta mükemmel bir havuz açtık. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin dört bir yanında açılışlarımız olacak."

[Fotoğraf: DHA]

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde spor hamlesi başlattığını hatırlattı.

"Başlatılan spor hamlesini ilçe ilçe nakış dokur gibi dokuyarak devam ettireceğiz. Bizim siyasetimizde üretmek, hizmet etmek, taş üzerine taş koyma var. Birileri temel atmama üzerine törenler düzenlesin, biz onlara inatla bu ülkenin güzel insanları için üretmeye, çabalamaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkenin insanına, gencine, kadınına güveniyoruz. Kadınlar toplumun öncüsü ve lideri. Bu tesisler, kadınlarımızın öncülüğünde, onların istedikleri erişim standartlarına göre dizayn edildi. Kadın-erkek, genç-yaşlı, engelli-engelsiz demeden toplumumuzun tüm kesimlerinden isteyen herkesi sporla buluşturacağız. Sosyal, ruhsal ve bedensel anlamda çok önemli olan sporu el birliğiyle yaygınlaştıracağız."

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019'da sporda büyük başarılar elde edildiğini hatırlattı.

"Spordaki atılımımızın her gün başarılarla taçlanacağını düşünüyorum. 2019'da sporcularımızın pek çok branştaki başarıları göğsümüzü kabarttı. Bunlar öncü müjdeler. Bu müjdeler, Türkiye'nin dört bir yanında yetişen her branştan sporcuyla gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlarda taçlanacak. A Milli Futbol Takımı'mız geçen yıl çok ciddi başarılara imza attı. Bugün de futbol sezonu başlıyor. Dostluğun kardeşliğin, en öndeki amaç olduğu, dostça ve kardeşçe rekabetin ciddi derecede yaşanacağı, sonunda da hepimizin kazanacağı keyif dolu müsabakalar diliyorum. İnşallah bu pandemiyi hızlıca atlatalım ve seyircisi, teknik ekibi, yöneticisiyle herkesin dostça tribünde olduğu bir ortama kavuşmayı diliyorum. Tüm futbol camiasına, başarı, sağlık ve esenlik diliyorum."

[Fotoğraf: DHA]

Beytullah Eroğlu: Çok teşekkür ediyorum

Dünya şampiyonu milli yüzücü Beytullah Eroğlu ise yüzme havuzuna kendi isminin verilmesinden dolayı teşekkür ett.

"2017'de Meksika'daki Dünya Şampiyonası'nda bayrağımızı göndere çektirip bütün dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinlettiğim andaki duygularımı yaşıyorum. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Tesisimiz, inşallah örfümüze, adetlerimize, ahlaki değerlerimize sahip çıkan, gelecekte bayrağımızı dalgalandıracak nice sporcular yetiştirmesine vesile olur."

Ümraniye'de biri Atakent, diğeri ise Parseller mahallesinde olmak üzere iki yarı olimpik yüzme havuzu ile 14 adet çok amaçlı sahanın yapımına devam ediliyor.