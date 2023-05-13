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Spor
AA 13.05.2023 14:15

Engelli sporcular ve aileleri "Engelsiz piknik, kültür ve spor şenliği"nde buluştu

Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Özel Sporcular, Eğitim, Yardım ve Spor Vakfının düzenlediği "Engelsiz piknik, kültür ve spor şenliği"ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Leyla Şahin Usta, engelli sporcu ve ailelerinin taleplerini dinledi.

Engelli sporcular ve aileleri "Engelsiz piknik, kültür ve spor şenliği"nde buluştu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun da desteklediği etkinliğe, Ankara 1. Bölge milletvekili adayı Sarıeroğlu ve Ankara 3. Bölge milletvekili adayı Leyla Şahin Usta'nın yanı sıra bir diğer AK Parti milletvekili adayı Cansın Yılmaz Yaşar ile federasyon asbaşkanları Ensar Kurt ve Osman Akdemir de katıldı.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, dün Ankara'ya yüksek oranda düşen yağmurun ardından bugün tam bir şenlik havası olduğunu belirtti.

"Özel evlatlarımızla ilgili konuları sadece günlere sıkıştırmıyoruz, yılın her anı, her zamanı engelleri birlikte aşabilmek için gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal politikalar başkanlığı olarak çok ciddi çalışmalar yapıyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Engelli çocuklara bakan ailelere "sigorta" güvencesi gelecek

Sarıeroğlu, yeni dönemde engelli bireylerin bulunduğu aileler için yapacaklarına değindi.

"Dersimize çok çalıştık, sizlerden gelen her konuyu değerlendirdik. Evlatlarımızın eğitim konusu en çok iletilen konuydu, önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmaları da bugün paylaştık, artık saatlerle sınırlandırmayacağız. Her bir evladımızın durumuna göre, ihtiyacına göre ailelerimizle birlikte özel planladığımız eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine geçeceğiz. Her bir çocuğumuzun artık özel bir dosyası olacak. Çocuklarımızla ilgilenen annelerimiz sigorta konusunda talepte bulunuyordu, evde evladına bakan, evde bakım aylığı alanlara inşallah devletimiz tarafından önümüzdeki dönemde kısmi sigortalılık imkanını getiriyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sarıeroğlu, engelli bireylere bakan kişilerin hayatları sona erdiğinde geride kalanları için taleplerine yönelik de konuştu.

"Bakım sigortası uygulamasını getirmiş olacağız. Gündüz bakım evleri, saatlik, gecelik, sizlerin destek alabileceği engelsiz yaşam merkezlerimizin sayısını artıracağız. İstihdam ve eğitim imkanlarını artıracağımız çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inşallah devam ettireceğiz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Usta ise "Her zaman bu çocuklarımızla ve sizlerle bir arada olmaktan, yapılacak hizmetlerle ilgili görüşmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 20 yılda çok şey değişti bu ülkede, annelerimiz, daha önce evlerinden çıkamayan çocuklarımız için büyük emekler sarf etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sizler için yapılması gereken neyse yapılması konusunda talimatlarını hiçbir zaman geri bırakmadı. Sizin gibi anneler ve babalarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Konuşmaların ardından katılımcılar, down sendromlulardan oluşan "Grup kanka"nın müzik gösterisinde hep birlikte halaylar çekerek eğlendi.

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