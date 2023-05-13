Trabzonspor'da forvetin ilk adayı Petkovic

Teknik direktör Nenad Bjelica’nın raporu doğrultusunda transfer startını veren bordo mavili takımda hem ayrılacak oyuncular planlanırken, gelecek oyuncular için de görüşmeler başladı.

Kamptan önce transferler bitecek

Başkan Ertuğrul Doğan, Bjelica’nın raporu doğrultusunda hafta başı görüşmelere başladı.

Planlama doğrultusunda sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 santrfor olmak üzere 8 transfer yapılması planlanırken, transferlerin büyük bir bölümünün kamp dönemine kadar yetiştirilmesi planlanıyor.

Forvet için ilk aday Petkovic

Hırvat ekibi Dinamo Zagreb’in 28 yaşındaki forveti Bruno Petkovic bordo mavili takımın hücum transferindeki ilk adayı.

Takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi olan Hırvat futbolcu için başkan Doğan ilk girişimini yaptı ve beklemeye geçti.

Orsic ve Dovbyk gündemde değil

Transfer dönemlerinde adı Trabzonspor ile anılan Ukraynalı forvet Artem Dovbyk gündemde değil ve transfer teklifinde bulunulmayacak.

Öte yandan İngiltere Premier Lig ekibi Southampton forması giyen kanat oyuncu Mislav Orsic de menajerler tarafından bordo mavili kulübe önerildi. Ancak bordo mavili kulüp yüksek maliyeti nedeniyle oyuncu için girişimde bulunulmayacak.