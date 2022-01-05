Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Trabzonspor işi sıkı tutuyor. Bordo mavililer, kadrosunu takviye ederek ligde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Karadeniz ekibinin transfer gündeminin ilk sırasında Edin Visca var. Bordo-mavililer, Edin Visca transferini sonlandırdı.

Boşnak yıldız için ısrarını sürdüren Trabzonspor teklifini arttırdı ve Başakşehir ile her konuda anlaştı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın transferle ilgili bugün saat 16.00'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Edin Visca, Başakşehir formasıyla çıktğı 398 maçta, 110 gole imza atarken 118 golün de pasını verdi.