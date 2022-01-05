Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 14:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Göztepe'de koronavirüs vaka
Göztepe, 1 futbolcusunda koronavirüs vakasına rastlandığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de koronavirüs şoku yaşandı.
Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
İzmir temsilcisi, testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alınarak tedavisinin başladığını duyurdu.
Kamuoyunun Bilgisine #Göztepe pic.twitter.com/qQuAP2hxNT— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 5, 2022
Etiketler: Göztepe Koronavirüs
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