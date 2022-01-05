Tecrübeli kaleci kırmızı-siyahlı takımın ligde yaptığı 19 maçta 1710 dakika sahada kaldı.

Günay'dan sonra en çok forma giyen isimler, 16 maçta 1440 dakika ile Steven Caulker ve 19 karşılaşmada 1354 dakika ile Stelios Kitsiou oldu.

Kırmızı-siyahlı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 27 futbolcu görev aldı.

İç sahada yenilgisi yok

Ligin ilk yarısında oynadığı 19 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, 28 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor.

Sahasındaki bu sezon oynadığı 9 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep ekibi, bu maçlardan 7 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 23 puan topladı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 18 kez sarsan, kalesinde ise 7 gole engel olamayan Gaziantep FK, ligde evinde yenilmeyen 3 takımdan biri oldu.

En çok gol atan Joao Figueiredo

Güneydoğu temsilcisinde sezonun ilk yarısında en fazla golü Brezilyalı forvet Joao Figueiredo kaydetti.

Süper Lig'in ilk yarısında Gaziantepli 13 futbolcu, 24 kez ağları sarsarak takıma katkıda bulundu.

Takımda Joao Figueiredo 5 golle ilk yarının en skorer ismi olurken, Maxim 4 golle ikinci sırada, Muhammet Demir 3 golle üçüncü sırada yer aldı.

En hırçını Hamza Mendly

Kırmız-siyahlı takımda 1 kırmızı ve 4 sarı kart gören kanat oyuncusu Mendly, en hırçın futbolcu olarak öne çıktı. Bu oyuncuyu 1 sarı ve 1 kırmızı kartla Sagal ile 5 sarı kartla Figueiredo takip etti.

Gaziantep FK'de Djilobodji, Maxim 4'er kez, Ertuğrul Ersoy, Recep Niyaz, Kitsuou 3'er kez, Günay Güvenç, Furkan Soyalp, Tosca, Doğan Erdoğan, Dicko 2'şer kez, Muhammet Demir, Messaoudi, Sagal, Caulker ve Merkel birer kez sarı kartla cezalandırıldı.