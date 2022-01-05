NEWCASTLE UNITED'A YENİ SAĞ BEK

KIERAN TRIPPIER İÇİN ATLETICO MADRİD İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Dünyanın en zengin kulübü unvanını ele geçiren Newcastle United, yeni sahipleri yönetimindeki ilk transferini yapmak üzere. Siyah beyazlılar, Kieran Trippier için Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı.

Ada basınında yer alan haberlere göre Newcastle, tecrübeli sağ bek için 12 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Sağlık kontrolleri sonrası transferin resmen açıklanması bekleniyor.

Newcastle United'ın ikinci transferinin ise Everton forması giyen Fransız sol bek Lucas Digne olacağı konuşuluyor.

İngiltere'nin köklü ekiplerinden Newcastle United, geçtiğimiz aylarda 300 milyon sterlin karşılığında Suudi Arabistan yatırım fonu tarafından satın alınmıştı.

Büyük yankı uyandıran devir işlemi sonrası siyah beyazlılar, dünyanın en zengin kulübü unvanının yeni sahibi olmuştu.