Dünya 1 numarası Novak Djokovic'e tanınan muafiyetin yankıları sürerken, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'dan ve Avustralya Açık yetkililerinden açıklama geldi.

Turnuva Direktörü Craig Tiley, Sırp tenisçiden açıklama beklediklerini, Başbakan Scott Morrison ise ülkeye girişte neden aşı olmadığını belgelemek zorunda olduğunu söyledi.

2022'nin ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık'a katılmak için COVID-19 aşısı olma ya da bağımsız tıbbi uzmanlardan muafiyet alma şartı bulunuyor.

Turnuvaya katılamayacağı tartışmaları sürerken, COVID-19 aşılarına karşıtlığı bilinen Sırp raket, muafiyet aldığını ve Avustralya'ya gideceğini duyurdu.

Bunun üzerine, sporcular arasında ayrıcalık yapıldığı tepkileri yükselince turnuva yetkilileri açıklama yaptı.

Scott Morrison: Ayrıcalık tanınmayacak ve ilk uçakla evine dönecek

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise sınır kurallarının herkes için geçerli olduğunu, Djokovic'e ayrıcalık tanınmayacağını söyledi.

"Djokovic, Avustralya'ya geldiğinde eğer aşı olmadıysa bunun tıbbi sebeplerini belgelemek zorunda. Ancak bu şekilde tüm aşıları tam olan yolcular gibi ülkeye girişine izin verilir. Buraya ulaştığında muafiyetini belgelemesini bekliyoruz. Eğer somut belgeleri yoksa ona ayrıcalık tanınmayacak ve ilk uçakla evine dönecek. Özetle, Novak Djokovic için kurallarda istisna sağlanmayacak."

Craig Tiley: Açıklama yapması hem onun için faydalı olacak

Turnuva direktörü Craig Tiley, Djokovic'i muafiyet alma nedenini açıklamaya davet etti.

"Yönergede hangi koşullarda muafiyet alacağınız çok açık. Bunları kısaca özetlemek gerekirse; herhangi bir aşıya karşı anaflaktik tepki gibi olumsuz bir riskinizin bulunması, yakın zamanda büyük bir ameliyat geçirmiş olmanız ve kalp kası iltihabınızın olması ya da son altı ay içinde COVID-19 geçirdiğinizi kanıtlamanız gerekir. Dolayısıyla, Novak'ın hangi koşullarda muafiyet talep ettiğini ve aldığını açıklamasının kesinlikle faydalı olacağını düşünüyorum. Bizler, yasal olarak, insanların tıbbi bilgilerini ifşa etme yetkisine sahip değiliz. Açıklama yapması hem onun için hem de toplum için faydalı olacak çünkü iki yıldır çok zor bir dönemden geçiyoruz ve bazı cevaplar için minnettar oluruz."

Avustralya Açık Tenis Turnuvası, 17-30 Ocak tarihleri arasında Melbourne'da düzenlenecek.