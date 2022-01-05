Fenerbahçe'de, iç transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetimi Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Muhammed Gümüşkaya'nın sözleşmelerini uzatmak istiyor.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi'nin kontratı sezon sonunda bitecek. Farklı bölgelerde görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu, Türk Milli Takımı’nı seçmesiyle yerli statüsünde oynamayı sürdürecek.

Sarı lacivertliler, bir süredir Ferdi Kadıoğlu ile sözleşme uzatma konusunda görüşüyor. Maaşında iyileştirmeye gidilerek, genç oyuncuyla uzun süreli sözleşmeye imzalanacak.

Kontratı sezon sonunda sona erecek bir diğer isim de Berke Özer. Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi koruyan 21 yaşındaki file bekçisi, sarı lacivertlilerde kalmaya sıcak bakıyor.

Bazı küçük pürüzlerin çözülmesi sonrasında Berke ile de yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sezon başından beri zaman zaman forma giyen ve bu süreyi iyi değerlendiren Muhammed Gümüşkaya da kontratı uzatılması planlanan oyuncular listesinde yer alıyor.

Kontratı Haziran 2023'te bitecek olan 21 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.