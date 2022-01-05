Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, geçen yaz transfer döneminde yeniden PSV'ye transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin bitmesine 1,5 yıl kalmasına rağmen emekli oldu.

"Futbola olan sevgimi yavaş yavaş kaybettim"

Deneyimli orta saha oyuncusu, Hollanda Milli Takımı'nın da 19 kez formasını giydi.

"Yurt dışındayken futbola olan sevgimi yavaş yavaş kaybettim. Yoğun bir futbol programını sürdürmek ve elimden gelenin en iyisini yapmak için gerekli disiplini sağlamak zordu. Koronavirüs salgını sırasında arkadaşlarımla ve yakınlarımla görüşememek de bana iyi gelmedi."

Pröpper, kariyeri boyunca Vitesse, PSV ve Brighton & Hove Albion​​​​​​​ takımlarında oynadı.