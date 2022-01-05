Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Edin Visca ortak basın toplantısı düzenledi.

Göksel Gümüşdağ: Visca da bu konuda istekliydi

"Yaklaşık 2 aydır Visca transferi için Trabzonspor ile görüşüyoruz. Bu transferin gerçekleşmesi için birçok etken vardı. Visca da bu konuda istekliydi. Trabzonspor'a transferi konusunda yardımcı olmamızı istedi. Biz de nihai kararı bugün verdik. Visca, Başakşehir’in sembollerinden biri. Bu kulübe verdiği, yaşattığı her şey için sonsuz teşekkür ediyorum. Visca ile konuştuğumda kendisi de Trabzonspor'a gitmesi konusunda benden izin istedi. Ben de kendisinin transferine engel olmadım. Visca uzun yıllardır bu ligin en iyi oyuncuları arasında. Biz onunla burada önemli başarılar imza attık."

Göksel Gümüşdağ: 2 aydır görüşüyoruz, farklı kulüplerle de görüştük ama bu transfer konusunda Ahmet başkan çok daha arzuluydu. Visca'ya verdiği emekler için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/tEIZTaiVN7 — TRT Spor (@trtspor) January 5, 2022

Ahmet Ağaoğlu: Visca ücret anlamında çok büyük kolaylık sağladı

"Bu transferde bize her türlü kolaylığı sağlayan Göksal Gümüşdağ'a çok teşekkür ediyorum. Buna rağmen en çok zorlandığım transfer oldu. Kulübün en değerli oyuncusuydu. Hocamızın çok istediği bir transferdi. 3,5 yıldır en çok zorlandığım transferdi diyebilirim. Abdullah Avcı hocamız Visca'yı çok istemişti. Transferi noktalamayı başardık. Asbaşkanımız Ertuğrul Doğan'ın da transfer için büyük emekleri oldu. Ona da ayrı bir teşekkür etmek isterim.Visca ile da iyi şartlarda anlaştığımızı düşünüyorum.Visca, ücret anlamında çok büyük kolaylık sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Ahmet Ağaoğlu: Bu zamana kadar en çok zorlandığım transferdi. Hocamızın çok istediği bir oyuncuydu, önemli katkılarda bulunacak. pic.twitter.com/GBgaiLHYDR — TRT Spor (@trtspor) January 5, 2022

Edin Visca: Heyecanlı ve mutluyum

Visca, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

"Bildiğiniz gibi 10 seneden sonra bugüne geldik. Çok heyecanlıyım. Sayın başkan, benim babam gibi. Öncelikle bana izin verdiği için teşekkür ediyorum. Uzun zaman oturduk, konuştuk. Bana çok teklif geldi ama beni bu kadar isteyen bir camia olmadı. Sayın Ahmet başkana da teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım, mutluyum ve Trabzonspor’a gideceğim için motiveyim. Büyük bir camia ile birlikte şampiyonluk yaşayıp Şampiyonlar Ligi’ne gitmek istiyorum. Burada çok şey yaşadık. Şampiyonluk yaşadık, Şampiyonlar Ligi’ne gittik. Ayrılmak kolay değil. Büyük bir camiaya gidiyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir sezon sonunda başkanla birlikte kupa kaldıracağız."

Edin Visca: Çok heyecanlıyım, beni bu kadar isteyen bir camia olmadı. Çok motiveyim, tekrar şampiyonluk yaşamak istiyorum. pic.twitter.com/JARrMjZ7CJ — TRT Spor (@trtspor) January 5, 2022

"Sezon sonu hedefimize ulaşacağız"

Visca, bordo mavili takımdan daha önce de tekliler aldığını söyledi.

"Trabzonspor camiası beni yıllardan beri istiyor. Çok yakın hissediyorum. Yarın da imzadan sonra taraftarla beraber sahada performansımı daha fazla göstereceğim. Sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız."

"Abdullah Avcı öğretmenim"

Visca, teknik direktör Abdullah Avcı’dan övgüyle bahseden Abdullah Avcı,

"Benim öğretmenim. Onunla konuştuk. Beni isteyen bir hoca, ben de onunla tekrar çalışmak istedim. Bir sistem arasına gireceğim. Çok motiveyim. Antrenmanları ve maçları bekliyorum. Benim görevim sahada."